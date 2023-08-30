برهم صالح في مكتب السوداني

2023/08/30 | 20:30 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاربعاء (30 آب 2023)، رئيس الجمهورية السابق برهم صالح.

وقال بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، تلقته "بغداد اليوم"، ان "السوداني، استقبل صالح، حيث شهد اللقاء استعراض مجمل الأوضاع العامة والقضايا على الصعيد الوطني، وأهم المراحل المتحققة في تنفيذ البرنامج الحكومي".

واضاف، انه "جرى تبادل وجهات النظر في ما يتعلق بالتحديات الاقتصادية والمالية والخدمية، التي تواجه الأجهزة التنفيذية الحكومية، وسبل تعزيز الأداء وتطويره، وأهمية مساندة الأطراف والقوى السياسية لهذه الجهود؛ لتحقيق تطلعات المواطنين وتلبية احتياجاتهم".