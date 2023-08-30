اعتقال متهم بسرقة الزائرين في النجف

2023/08/30 | 20:51 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت قيادة قوات الحدود، اليوم الاربعاء (30 آب 2023)، القبض على متهم بسرقة الزائرين في محافظة النجف.

وقال بيان للقيادة، تلقته "بغداد اليوم"، ان "مفارز فوج مغاوير قيادة حدود المنطقة الثالثة والمشارك بتأمين زيارة اربعينية الامام الحسين "عليه السلام"، تمكن من القاء القبض على متهم بالسرقة في محافظة النجف الاشرف من خلال احد فلاتر التفتيش، اذ تمت عملية القاء القبض اثناء الممارسات الامنية لتأمين الزائرين المتوجهين صوب كربلاء المقدسة وضبط بحوزته هواتف نقالة عدد (6) اعترف بسرقتها من الزائرين".

واضاف، انه "تم تسليمه الى جهة الاختصاص لاكمال الاجراءات القانونية بحقه واعادة الهواتف الى اصحابها الشرعيين".