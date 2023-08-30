2023/08/30 | 21:10 - المصدر: ايرث نيوز

إيرث نيوز / كشفت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الأربعاء، أنها بصدد استجواب وزيري التجارة والتربية بشأن قضايا تتعلق فساد. وقال عضو اللجنة النائب هادي السلامي لوكالة إيرث نيوز، “قدمت الى هيئة الرئاسة موضوع استجواب وزير التجارة بخصوص مخالفات في السلة الغذائية و اطعام الجيش وكانت متأخرة في مكتب هيئة الرئاسة والفترة الاخيرة تم تفعيلها ووردنا كتاب من […]

ظهرت المقالة لجنة النزاهة النيابية تعتزم استجواب وزيرين بشأن قضايا فساد أولاً على ايرث نيوز.