2023/08/30 | 21:10 - المصدر: ايرث نيوز

أعلنت وزارة التربية في إقليم كردستان، الأربعاء، تسجيل أكثر من 152 ألف تلميذ في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد. وقال وزير تربية الإقليم آلان حمه سعيد في تصريحاتصحفية تابعتها “ايرث نيوز”، “بحسب النظام الرقمي لوزارة التربية والتعليم، حتى ظهر اليوم الساعة الرابعة، بلغ عدد الطلاب المسجلين لأول مرة في الصف الأول (152,645) طالباً”. وأضاف […]

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