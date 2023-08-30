2023/08/30 | 21:10 - المصدر: ايرث نيوز

إيرث نيوز / دعا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، إلى الوصول إلى مصائر العراقيين المغيبين والمختفين قسراً. وكتب الحلبوسي في تدوينة على منصة “أكس” طالعتها إيرث نيوز، “بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، ندعو إلى عمل متكاتف بين جميع الجهات المختصة؛ للوصول إلى مصائر العراقيين المغيبين والمختفين قسراً، الذين كانوا ضحية هذه الجرائم […]

ظهرت المقالة في يومهم العالمي.. الحلبوسي يدعو للوصول إلى مصائر العراقيين المغيبين والمختفين قسراً أولاً على ايرث نيوز.