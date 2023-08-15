2023/08/30 | 21:31 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

قال وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، اليوم الأربعاء (30 آب 2023)، ان بلاده لن تسمح بالتدخل الأمريكي "الفج" وقطع الطريق بين سوريا والعراق، فيما أشار إلى أن دمشق "مرتاحة" لما يجري من تطور للعلاقات بين السعودية ودول الخليج مع ايران، بما لا يسمح للغرب بالتدخل واشغال الحروب والفتنة.

وذكر المقداد في مؤتمر صحافي عقده مع نظيره الإيراني أمير عبد اللهيان في العاصمة السورية دمشق، وتابعته "بغداد اليوم"، انه "لا يمكن للعين الغربية أن تغمض وهي ترى علاقات طبيعية بين الدول العربية، لافتا إلى أن" الغرب وأميركا أصيبوا بالهستيريا، بعد نتائج قمة جدة ومازالوا يضغطون لعدم تنفيذ مقررات القمة ولكنهم لم ينجحوا".

وأضاف، ان "الولايات المتحدة خارجة من عقالها والقانون الدولي ولم تعد قادرة على القيام بكل ما تريد ونحن سنواجهها وهم سيفشلون".

من جانبه قال وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان، انه "بالنظر إلى التطورات الجديدة في المنطقة والصفحة الجديدة والإيجابية للعلاقات التي نشهدها في المنطقة، فقد تلقيت خلال زيارتي إلى المملكة العربية السعودية مؤخراً تصريحات إيجابية من السلطات السعودية بشأن سوريا، مبينا أننا" اليوم نحن في دمشق لمناقشة هذه القضايا".

وتابع الوزير الإيراني، بعد وصوله إلى العاصمة السورية دمشق على رأس وفد للقاء مسؤولين سوريين رفيعي المستوى، قائلا "إنهم سيناقشون أيضا القضايا ذات الاهتمام المشترك والإقليمية والدولية.

وأشار إلى، أن "متابعة الاتفاقات التي توصل إليها الرئيسان الإيراني إبراهيم رئيسي، والسوري بشار الأسد، خلال زيارة رئيسي الأخيرة إلى دمشق والزيارة الأخيرة للوفد السياسي والاقتصادي من سوريا إلى طهران، هي من الأهداف الأخرى للزيارة.

وأكمل، ان" حدود العراق مع جيرانه ولاسيما سوريا، هي حدود الصداقة وننصح الجنود الأميركيين بالعودة الى وطنهم، مبينا أن" الولايات المتحدة وبغية تشديد الحصار، تحاول قطع الطرق بين دولنا ومسارات الترانزيت بين دولنا وقد فعلت ذلك سابقاً".

وزاد الوزير الإيراني بالقول، اننا "مهتمون بتطوير التعاون الاقتصادي بين دول المنطقة والاستفادة من طرق الترانزيت، مشيرا إلى أننا" ملتزمون بدعم بعضنا اقتصادياً ومواجهة العقوبات وتنمية دول المنطقة".