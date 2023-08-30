المالكي: اتوقع حدوث حرب عالمية ثالثة وشرارتها تبدأ من بلدين

2023/08/30 | 21:31 - المصدر: ناس نيوز

بغداد – ناس

توقع زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الأربعاء، نشوب حرب عالمية ثالثة.

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وقال المالكي في حوار أجراه معه الزميل سيف علي تابعه "ناس"، (30 آب 2023)، "أخشى أن الحرب الأوكرانية – الروسية ستستدرج العالم إلى حرب عالمية ثالثة".

وأضاف، أن "الجانب الأميركي الأوروبي يصر على تمزيق روسيا، وأنا أعرف جيداً أن القيادة الروسية ترفض الهزيمة وإذا أصر الطرف الآخر على إلأحاق الهزيمة بروسيا من خلال تزويد الأوكرانيين بالأسلحة المتطورة فأنا جداً متوقع أن السلاح النووي سيجد طريقه إلى المعركة".

وتابع، "اتوقع ستكون هناك حرب عالمية ثالثة إن لم يكن هناك استرخاء وتفكير عقلي أوروبي أميركي روسي لتطويق الأزمة وهذا سيكون مقدمة لنظام دولي جديد على خلفية حرب".

ولفت إلى أنه "أتوقع أن تبدأ شرارة تلك الحرب أولاً مما يجري في أوكرانيا والحرب الدائرة بينها وبين روسيا والدعم الأوروبي الأميركي لأوكرانيا، وثانياً الصراع في تايوان".