2023/08/30 | 22:00 - المصدر: ايرث نيوز

أطلق رئيس البرلمان السابق محمود المشهداني، الاربعاء، تحذيرات بشأن منطقته “الطارمية”، قائلا ان موقعها حساس لوقوعها بين الكاظمية وسامراء، لكن هناك 5 كيلومترات خطرة تبدأ مشاكلها مع حلول الليل، مضيفاً ان أهل المنطقة يدفعون “الإتاوات” لإن “لدينا مالاً كثيراً”! وأضاف المشهداني في حديث متلفز تابعته “ايرث نيوز”، أن “حزام بغداد هو حزام الصمود لأنه لم […]

ظهرت المقالة محمود المشهداني يكشف ما يحصل في “الطارمية” ليلا! أولاً على ايرث نيوز.