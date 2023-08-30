2023/08/30 | 22:00 - المصدر: ايرث نيوز

إيرث نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، اليوم الأربعاء، بأن منتسبًا أمنيًا أقدم على الانتحار في ظروف غامضة داخل مركز للشرطة شمالي العاصمة بغداد. وابلغ المصدر وكالة إيرث نيوز، إن “المفوض في الشرطة (م. ج) تولد 1986 أقدم على الانتحار أثناء الواجب داخل مركز شرطة الجزائر، بإطلاق النار على رأسه من بندقية كلاشنكوف”. وأشار إلى […]

ظهرت المقالة لأسباب غامضىة.. منتسب يُنهي حياته داخل مركز للشرطة في بغداد أولاً على ايرث نيوز.