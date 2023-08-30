2023/08/30 | 22:00 - المصدر: ايرث نيوز

إيرث نيوز / تُشير التنبؤات الجوية، اليوم الأربعاء، إلى أن شهر أيلول المقبل سيشهد تذبذب كبير في درجات الحرارة ما بين ارتفاع وانخفاض. وكتب المتنبئ الجوي في إيضاح طالعته إيرث نيوز، “خلال شهر ايلول المقبل سيشهد العراق تذبذب كبير يطرأ على درجات الحرارة مابين ارتفاع كبير على درجات الحرارة تصل فيها العظمى الى نهاية الاربعينيات […]

ظهرت المقالة تذبذب كبير بدرجات الحرارة.. راصد يفصّل طقس العراق خلال أيلول أولاً على ايرث نيوز.