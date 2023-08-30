قصف صاروخي يستهدف حقل غاز قرب السليمانية

2023/08/30 | 22:30 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي يوم الاربعاء بتعرض حقل كورمور الغازي في قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية لقصف صاروخي.

وقال المصدر ان "القصف تم بصاروخين اثنين من دون أضرار تذكر.

واضاف ان "مصدر القصف كان قضاء طوزخورماتو".

ولم تُعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجمات التي تعرض لها حقل "كورمور" لاستخراج وإنتاج الغاز، لكن بعض المسؤولين في الإقليم يتهمون جماعات مسلحة مقربة من إيران بالمسؤولية عن هجمات سابقة مماثلة تعرضت لها بعض المنشآت النفطية في الإقليم، والقنصلية الأمريكية وقاعدة حرير في أربيل (شمال).

ويُعد حقل كورمور من أكبر حقول الغاز لتزويد محطات إنتاج الطاقة الكهربائية بالغاز الطبيعي المسال، إضافة إلى تأمين حاجة السكان من الغاز للطبخ والتدفئة.

وتعمل في الحقل شركتا "دانة غاز" و"الهلال" الاماراتيتين.