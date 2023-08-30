بغداد.. منتسب ينتحر داخل مركز للشرطة والسبب مجهول

2023/08/30 | 22:30 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، يوم الأربعاء، بأن منتسباً أمنياً انتحر في ظروف غامضة داخل مركز للشرطة شمالي العاصمة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "المفوض في الشرطة (م. ج) تولد 1986 أقدم على الانتحار أثناء الواجب داخل مركز شرطة الجزائر، بإطلاق النار على رأسه من بندقية كلاشنكوف".

وأشار إلى أن "المنتسب يسكن في مدينة الصدر، وانتحر لأسباب مجهولة، وتم فتح تحقيق بالحادث لمعرفة ملابساته، بعد نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي".