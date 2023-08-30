الشرطة بطلا لكأس المثابرة لكرة اليد

2023/08/30 | 23:25 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أحرز فريق نادي الشرطة لكرة اليد لقب كأس المثابرة بعد فوزه اليوم الأربعاء على فريق نادي الجيش بنتيجة 26-24 في المباراة التي احتضنتها قاعة نادي الكرخ الرياضي في العاصمة بغداد.

وسيطر لاعبو الشرطة على مجريات الشوطين بفضل تحركات اللاعبين علي عدنان وحسين علي، وبسالة الحارس احمد مكي وزملائهم، إذ تمكنوا من انهاء الشوط الأول بفارق ستة أهداف.

وواصل الشرطة سيطرته على الشوط الثاني رغم محاولات فريق الجيش العودة إلى المباراة، وقد تمكن من تقليل الفارق الى هدفين فقط، لتنتهي المباراة بفوز البطل الشرطاوي المتفرد بالألقاب منذ خمسة مواسم.