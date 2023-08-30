اعتقال منتحل صفة مزدوجة في بغداد.. صحفي وضابط برتبة فريق

2023/08/30 | 23:35 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن، اليوم الأربعاء (30 آب 2023)، الإطاحة بمنتحل صفة ضابط برتبة فريق بوزارة الدفاع في العاصمة بغداد.

وذكر بيان للمديرية تلقته "بغداد اليوم" انه "وفق معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت مفارز المديرية العامة للاستخبارات والامن الميدانية، من الإطاحة بمنتحل صفة ضابط برتبة فريق في وزارة الدفاع، صادرة بحقه مذكرة قضائية وفق احكام المادة (١٦٠) من قانون العقوبات".

وبينت ان عملية القبض "جاءت بعد مقاطعة المعلومات الاستخبارية ومتابعة تحركاته ونصب كمين محكم من قبل مفارز المديرية، والقبض عليه في إحدى مناطق بغداد".

وأشارت الى ان المتهم "قام بالعديد من عمليات النصب والاحتيال التي طالت المواطنين مقابل مبالغ مالية، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه وعرضه على الجهات القضائية المختصة".

فيما أفاد مصدر أمني لـ"بغداد اليوم"، بان "المتهم من مواليد (1965) وكان يدعي العمل كصحفي وهو ينتحل صفة الفريق" مشيرا الى "ضبط مستمسكات مزيفة بحوزة المتهم تابعة لوكالات أنباء اخبارية مختلفة وهوية نقابة الصحفيين العراقيين ورتب وبدلات عسكرية" منوها الى "القبض على المتهم ضمن منطقة حي القاهرة ببغداد".