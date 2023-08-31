2023/08/31 | 00:15 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت المديرية العامة للاستخبارات والامن، الإطاحة بمنتحل صفة ضابط بوزارة الدفاع برتبة فريق في بغداد.وذكرت المديرية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة تمكنت مفارز المديرية العامة للاستخبارات والأمن الميدانية من الاطاحة بمنتحل صفة ضابط برتبته فريق في وزارة الدفاع، الصادرة بحقه مذكرة قضائية وفق احكام المادة (160) من قانون العقوبات".وأضافت، أن "القبض جاء بعد مقاطعة المعلومات الاستخبارية ومتابعة تحركاته ونصب كمين محكم من قبل مفارز المديرية انفا والقبض عليه في أحدى مناطق بغداد، حيث قام بالعديد من عمليات النصب والاحتيال التي طالت المواطنين مقابل مبالغ مالية"، مؤكدا انه "تم إتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه وعرضه على الجهات القضائية المختصة".