بعد ساعتين على إعادة تأهيله.. ’النترا’ تحطم سياج جزرة وسطية في الموصل (صور)

2023/08/31 | 00:16 - المصدر: ناس نيوز

بغداد – ناس

اصطدمت عجلة صالون بسياج جزرة وسطية وسط مدينة الموصل مركز محافظة نينوى، وذلك بعد ساعات من إعادة تأهيله.

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وقالت مديرية بلدية الموصل في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (31 آب 2023)، إن "سيارة اصطدمت بالسياج الواقي للجزرة الوسطية للشارع الممتد من تقاطع الحي الزراعي باتجاه مدخل الشرطة، وذلك بعد ساعتين من نشر خبر إعادة تأهيله وانسحاب فرق الصيانة التابعة لبلدية الموصل".