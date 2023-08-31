حكومة كردستان تعلق بشأن القصف الأخير الذي طال حقل كورمور بجمجمال

2023/08/31 | 00:16 - المصدر: ناس نيوز

بغداد – ناس

قالت حكومة إقليم كردستان، الأربعاء، إن عدة صواريخ أُطلقت على حقل غاز كورمور في قضاء جمجمال في محافظة السليمانية، عند الساعة 9:30 مساء اليوم.

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وأوضحت وزارة الثروات الطبيعية التابعة لحكومة إقليم كردستان في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (30 آب 2023)، إنه "لحسن الحظ، لم يتسبب الهجوم الصاروخي في وقوع إصابات".

وأضافت، أن "وزير الموارد الطبيعية بالوكالة سيتابع الوضع مباشرة مع نائب الوزير والأجهزة الأمنية بالتنسيق مع دانة غاز حتى لا يؤثر على إنتاج الغاز والكهرباء".