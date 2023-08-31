لوكاكو يوقع عقد انتقاله إلى روما

2023/08/31 | 02:20 - المصدر: واع

متابعة - واعانتقل البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم تشيلسي الإنجليزي، إلى صفوف روما الإيطالي، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.ولم يعلن الناديان بعد عن تفاصيل الصفقة، لكن ظهر اسم لوكاكو على الموقع الرسمي للاتحاد الإيطالي لكرة القدم، كانتقال جديد إلى روما، على سبيل الإعارة.وكتب فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا: "تم توقيع الصفقة بين روما وتشيلسي".وأضاف رومانو، خلال صفحته الشخصية على موقع "تويتر": "وقع روميلو لوكاكو عقود انتقاله إلى النادي الإيطالي.. باتت الصفقة رسمية الآن".