2023/08/31 | 09:00 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ ارتفعت أسعار النفط العالمية في التعاملات المبكرة، الخميس، مدعومة بشح الإمدادات الأميركية، فيما تتجه الأنظار إلى بيانات نشاط المصانع في الصين التي أظهرت انكماشها للشهر الخامس على التوالي، وإن شهدت بعض التحسن. وبحلول الساعة 0039 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر التي ينقضي أجلها اليوم الخميس 14 سنتا، أو 0.16 […]

ظهرت المقالة النفط يرتفع بعد انخفاض أكبر من المتوقع في المخزونات بأميركا أولاً على ايرث نيوز.