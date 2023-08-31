2023/08/31 | 09:20 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الخميس، وصول عدد الوافدين الى البلاد للمشاركة في الزيارة الاربعينية 2329400 زائر دخلوا عبر ثمانية منافذ وثلاثة مطارات.

وقالت الداخلية في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن اللجنة الأمنية العليا لتأمين زيارة الأربعين برئاسة وزير الداخلية عبد الأمير الشمري تستمر عملها مع انتشار القطعات الأمنية المكلفة بهذا الواجب في جميع المناطق والطرق التي يسلكها الزائرون نحو كربلا، وسط استنفار كامل للجهد الاستخباري والأمني والخدمي.

وبينت أن الجهات المعنية شرعت بإجراءاتها لتسهيل عملية دخول الزائرين من جميع منافذ البلاد وهي المنذرية - زرباطية - الشيب - الشلامچة - سفوان - مندلي - كركوك - القائم - مطار بغداد - مطار النجف - مطار البصرة.

وأوضحت أن أعداد العجلات الوافدة بلغت 8101 عجلة، فيما بلغ أعداد الوافدين 349334 شخصاً، وبهذه فقد بلغ أعداد الوافدين منذ بداية مراسم الزيارة 2329400 وافداً.

ويواصل الزائرين الوفود الى البلاد لأداء مراسيم زيارة أربعين الامام الحسين، وسط جهود كبيرة مبذولة من الجهات المعنية لتوفير الخدمات لهم.