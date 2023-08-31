2023/08/31 | 09:35 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ يلاقي المنتخب الاولمبي العراقي نظيره العُماني في مباراة تجريبية، في تمام الساعة الثامنة، من مساء اليوم الخميس، على ملعب البصرة الدولي.

وتأتي المباراة استعداداً لخوض منافسات التصفيات الاسيوية لمنتخبات تحت 23 عاماً التي تستضيفها الكويت ايلول المقبل.

وانهى المنتخبان العراقي والعماني تحضيراتهما مساء أمس الأربعاء في ملعب التدريب في المدينة الرياضية في البصرة تحضيراً للقاء الودي بينهما مساء اليوم الخميس الذي سيقام على ملعب البصرة الدولي .

وأوقعت قرعة تصفيات كأس آسيا للمنتخبات الاولمبية دون (23) عاماً ، المنتخب الاولمبي العراقي في المجموعة (F) إلى جانب منتخبات الكويت وتيمور الشرقية ومكاو.