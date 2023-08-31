2023/08/31 | 09:40 - المصدر: واع

بغداد- واعأعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية التابعة الى وزارة الداخلية، اليوم الخميس، عن ضبط 15 طناً من المؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية في بغداد.وذكر بيان للمديرية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الرقابية، ضبطت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في وزارة الداخلية بالتعاون مع فريق من نقابة الصيادلة في وزارة الصحة 15 طناً من المؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية والتي دخلت العاصمة بشكل غير قانونية ضمن منطقة القادسية ببغداد".وأضاف، أن "مفارز المكافحة تمكنت من إلقاء القبض على المتهمين الذين ضبطت هذه المواد بحوزتهم، لحين إكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".