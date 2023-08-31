اليوم.. الأولمبي يلاقي نظيره العماني في ختام معسكر البصرة

2023/08/31 | 09:45 - المصدر: واع

بغداد - واعيخوض منتخبنا الاولمبي في تمام الساعة الثامنة، من مساء اليوم الخميس، آخر مبارياته التجريبية في معسكر البصرة عندما يلاقي نظيره العُماني، على أديم ملعب البصرة الدولي تحضيراً لتصفيات القارة الاسيوية لمنتخبات دون 23 التي تستضيفها الكويت.وقال المنسق الإعلامي للمنتخب الأولمبي ماهر حسان لوكالة الانباء العراقية (واع)، إن“ منتخبنا اختتم تدريباته للمباراة بمشاركة جميع اللاعبين الذين شاركوا في الوديات السابقة“، مبينا أن“ الجهاز الفني بقيادة المدرب راضي شنيشل ركز على تطبيق التكتيك الذي سيتبعه في مواجهة اليوم“.وأضاف حسان أن“شنيشل حريص على إتاحة الفرصة لجميع اللاعبين للمشاركة وإثبات أحقيتهم في تمثيل المنتخب، وكذلك للوقوف على إمكانياتهم قبل الإعلان عن القائمة النهائية ".وتابع حسان أن" اللاعبين أكدوا على أهمية معسكر البصرة الذي حقق جملة من الأهداف أهمها التجهيز البدني الذي يعتبر الفيصل في عملية تطبيق الواجبات الفنية من قبل المدرب".