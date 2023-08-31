2023/08/31 | 09:50 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، اليوم الخميس، عن ضبط ١٥ طناً من المؤثرات العقلية في بغداد. وذكرت المديرية في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أنه “من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الرقابية، ضبطت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في وزارة الداخلية بالتعاون مع فريق من نقابة الصيادلة في وزارة الصحة ١٥ طناً من المؤثرات […]

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