2023/08/31 | 12:45 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفادت وزارة الداخلية العراقية، يوم الخميس، بإلقاء القبض على ثلاثة مطلوبين قاموا باحتجاز أُسرة كرهينة واطلقوا النار على أفرادها مما أسفر عن إصابتهم بجروح وذك في محافظة الديوانية جنوبي البلاد.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن وكالة مفارز الاستخبارات في محافظة الديوانية تلقت معلومات تتعلق بتعرض امراة مع ابنائها الى اطلاق نار من سلاح نوع كلاشنكوف واصابتهم ، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل استخباري وفني ترافقه قوة خاصة بالاشتراك مع قيادة الشرطة لملاحقة الجناة .

ووفقا للبيان، فإنه بعد استكمال جميع التحريات اللازمة واستحصال الموافقات القضائية اللازمة و بكمين محكم تم إلقاء القبض على اثنين من المتهمين ، وأثناء مطاردة المتهم الثالث وتطويق الدار الذي يتواجد فيه حيث قام المتهم باحتجاز أُسرة واستخدامها كرهينة، مشيرا إلى أنه قام بفتح النار باتجاه القوة وإصابة احد افراد المفرزة مستغلاً بذلك عدم رد القوة حفاظا على أرواح الأسرة المحتجزة.

وأضاف البيان أنه بعملية نوعية مباغتة تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات من التسلل الى الدار وتأمين حياة الأُسرة، ومن ثم القبض على المتهم.

وتابع البيان، أنه تم ضبط سلاح الجريمة ولدى تفتيش دورهم تم ضبط بحوزة المتهمين اسلحة مختلفة مع قنبلة وأدوات حادة مختلفة من سكاكين يدوية وكميات من المواد المخدرة وأدوات للتعاطي والترويج .

هذا وقد دونت اقوال المتهمين واعترفوا صراحة قيامهم باطلاق النار على المرأة وابنائها واصابتهم بجروح، وامتلاكهم لهذه المواد المضبوطة ، كما ستتم إحالة المتهمين إلى الجهات المعنية استعدادٍ لمثولهم أمام القضاء لينالوا جزاءهم العادل، بحسب بيان وكالة الإستخبارات.