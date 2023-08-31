سعد حافظ: بطولة تايلند محطة إعداد جيدة للتصفيات الآسيوية

2023/08/31 | 12:55 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسين عمار‏أكد المدرب الكروي سعد حافظ ، أن مشاركة المنتخب الوطني في بطولة كأس ملك تايلند تعد فرصة جيدة للإعداد لبطولة آسيا .وقال حافظ لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الخميس، إن" المشاركة في بطولة كأس ملك تايلند تتيح الفرصة للجهاز الفني لمنتخبنا الوطني للاعداد بشكل أفضل لبطولة آسيا سيما وأن المنتخب لم يتجمع منذ مباراة كولومبيا ".وأضاف حافظ ،أن" البطولة ستسهم في رفع جاهزية الفريق بالإضافة الى الوقوف على القائمة التي ستشارك في التصفيات "، مبينا أن" ‏مجموعة العراق في بطولة آسيا ‏تحتاج الى خوض تجريبيات مع مدارس كروية شبيهة بهذه المدارس مثل الهند وتايلند ".وتابع حافظ أن" ما يقارب 90% من اللاعبين الذين شاركوا في مباراة كولومبيا هم متواجدين في هذا التجمع وهذا يعني ان الجهاز الفني بقيادة كاساس بدأ يقترب من الاستقرار على تشكيلة اللاعبين".