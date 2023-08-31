"المحتوى الهابط" يطال الفنانة العراقية "إيناس الخالدي"

2023/08/31 | 12:55 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر مطلع، يوم الخميس، أن لجنة وزارة الداخلية المسؤولة عن متابعة "المحتوى الهابط" من على منصات التواصل الاجتماعي رفعت دعوى قضائية ضد الفنانة العراقية "ايناس الخالدي".

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن اللجنة قررت إحالة "الخالدي" الى محكمة الجنح لغرض محاكمتها بتهمة المحتوى الهابط.

وأضاف، أن اللجنة أشرّت في تقريرها الخاص عن "الخالدي" وجود حركات مبتذلة، وإيحاءات لا أخلاقية في المحتوى الذي تقدمه.