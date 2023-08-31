2023/08/31 | 12:55 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - أربيل

أعلنت مديرية مكافحة المخدرات في محافظة أربيل، اليوم الخميس (31 آب 2023)، ضبط أكثر من 120 كغم من المواد المخدرة إضافة إلى خمس آلات إلكترونية تُستخدم في ممارسة القمار.

وذكرت المديرية في مؤتمر صحفي انعقد في مديرية (الآسايش) العامة في اربيل وتابعته "بغداد اليوم"، أن "تلك المواد تنوعت بين (الكريستال، والحشيش، والهيروين، والترياك، وحبوب الكبتاغون) إضافة إلى تلك آلات حيث تم ضبطها في فعاليات ونشاطات متنوعة قامت بها المديرية خلال الفترة الماضية".

وأضافت أنه "تم اعتقال خمسة أشخاص بتهمة المتاجرة بالمخدرات".



