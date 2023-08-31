السوداني يؤكد أهمية إصلاح النظام التربوي والتعليمي

2023/08/31 | 13:00 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس (31 آب 2023)، أهمية إصلاح النظام التربوي والتعليمي، بوصفه مرتكزاً لأي إصلاح.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل صباح اليوم، وفد منظمة التربية الدولية، برئاسة ديفيد إدواردز، وحضور رئيس هيأة المستشارين ونقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين في إقليم كردستان العراق، ومستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون التربية والتعليم"، مبيناً أن "اللقاء شهد البحث في مساعدة نقابة المعلمين بجهود تطوير قابليات المعلمين وفق مناهج متطورة، والتأكيد على أهمية استدامة التعليم الجيد، بوصفها مهمة تشاركية تقع على عاتق المنظمات والنقابات المعنية بحماية المهنة وتطوير قابليات المعلمين".

وأكد رئيس مجلس الوزراء بحسب البيان، "أهمية إصلاح النظام التربوي والتعليمي، بوصفه مرتكزاً لأي إصلاح، خصوصاً أن العراق بلد الحضارات وأول من وضع منظومات التعليم، مما يحتم علينا أن نكون على قدر هذه المسؤولية".

وشدد السوداني على "الاستحقاقات الكبيرة في هذا المضمار، لذلك انطلقت الجهود الحكومية من إقرار ستراتيجية التربية والتعليم (2022- 2031) بالتعاون مع اليونسكو واليونسيف والبنك الدولي؛ لتطوير الواقع التعليمي في العراق".

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى "استحقاق تحديث المناهج التعليمية، والعلاقة التشاركية بين النقابات والمؤسسات الحكومية المعنية بقطّاع التربية والتعليم، والبحث عن أفضل السبل لتطوير وتأهيل قابليات المتصدين لهذه المهام".



