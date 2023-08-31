2023/08/31 | 13:05 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

أعلن مدير عام صحة السليمانية، صباح هورامي، الخميس، تسجيل 10 إصابات بالكوليرا، و 100 من حالات الاسهال والقيء يومياً في المحافظة.

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وفيما يلي أبرز ما قاله هورامي في تصريحات للمراسلين تابعها "ناس"، (31 آب 2023):-

نطلب من مواطني السليمانية والمناطق المحيطة بها توخي اليقظة، فقد انتشر الاسهال والقيء، وهو جزء من بقاء الكوليرا في المدينة.

ترتبط هذه المشكلة بمياه الشرب وتسبب انتقال مثل هذه الكائنات.

خلال هذين الشهرين يجب على المواطنين استخدام المياه النظيفة للشرب وغسل الأطباق وغسلها.

على المواطنين استخدام مياه المعبأة للشرب أو استخدام مياه الآبار والمصادر التي سمحت بها الصحة ومحافظ السليمانية وتأكدنا من مصدر مياههم.

يزور مستشفياتنا يومياً أكثر من 100 مريض يعاني من الاسهال والقيء، باستثناء المستشفيات الخاصة، لكن ليس جميعهم مصابين بالكوليرا.

إصابة 10 أشخاص بالكوليرا حتى الآن.

الخوف هو أن الأشخاص الذين يصابون بالكوليرا إذا لم يعالجوا خلال ساعات قليلة، قد يموتون أو يفقدون كليتهم.

الكوليرا موجودة باستمرار في السليمانية والعراق وما على وزارة الصحة هو العلاج وتوعية الناس.

عشرات الآلاف من الوحدات السكنية تتزايد سنويا في السليمانية، ولا يوجد في أي من هذه الوحدات مشاريع مائية، لذا يلجأون إلى مصادر مياه أخرى وبعض مصادر المياه هذه غير مناسبة.

حسب معلوماتنا فإن الأشخاص الذين يستخدمون مصادر المياه الرسمية لم يصابوا بالكوليرا، أما الأشخاص الذين يستخدمون مياه الصهاريج فقد أصيبوا بالعدوى.

مياه الحنفية آمنة وصحية ونأخذ عينات يوميا من مصدر المياه والخزانات المنزلية، كما أن مياه الشركات آمنة.

على القوات الأمنية مراقبة الصهاريج التي تجلب المياه بطريقة غير شرعية.