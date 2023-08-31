مقتل جندي إسرائيلي في عملية دهس بالضفة الغربية (فيديو)

2023/08/31 | 13:05 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، "تحييد" شخص إثر تنفيذه عملية دهس عند حاجز "مكابيم" العسكري غربي رام الله.

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وتحدث الجيش عن "تقرير عن عملية دهس تخريبية في مفرق مكابيم"، حيث "تم تحييد المخرب".

من جانبها، أفادت مراسلة الحرة، أن عملية الدهس أسفرت عن مقتل جندي إسرائيلي، فيما أصيب اثنان آخران.

פיגוע דריסה במחסום מכבים יש פצועים קשה ???? pic.twitter.com/kCaX74tztQ — israel lives matter (@Skay53867153) August 31, 2023

הצלה ללא גבולות יו"ש: עידכון : פיגוע דריסה במעבר מכבים 3 נפגעים ( 2 קשה 1 קל ) מפגע המשיך למעבר נילי ושם נוטרל pic.twitter.com/hHIFXDFLud — בז news (@1717Bazz) August 31, 2023

وفي وقت سابق الخميس، نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن الجيش أعلن "مقتل سائق شاحنة فلسطيني هو منفذ الهجوم"، مضيفة أن 3 إسرائيليين مصابين، من بينهم 2 في حالة خطيرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن المصابين في العشرينيات من العمر.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد أعلنت، الأربعاء، مقتل مراهق فلسطيني هاجم مدنيًا بسكين في القدس، ووصفت الهجوم بأنه "إرهابي".

وأعلن جهاز الإسعاف الإسرائيلي "نجمة داود الحمراء"، أنه أسعف رجلا يبلغ من العمر نحو 25 عاما، إثر إصابته بجروح في ظهره ونقله إلى المستشفى.

وأصدر مستشفى "شعاري تسيديك" الذي نقل إليها المصاب، بيانا أوضحت فيه أن الجريح "بحالة مستقرة ويتلقى العلاج".

وفي تصريح لفرانس برس، الأربعاء، أفاد المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية، دين إلسدون، بأن المهاجم "يبلغ من العمر 14 عاما، ويتحدر من بيت حنينا، القطاع الذي تقطنه غالبية فلسطينية في القدس الشرقية، وقُتل في موقع الهجوم".

وأدت أعمال العنف بين إسرائيل والفلسطينيين هذا العام إلى مقتل ما لا يقل عن 223 فلسطينيا و31 إسرائيليا وأوكرانية وإيطالي، وفقا لإحصاء أجرته وكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية من الجانبين.