2023/08/31 | 15:15 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تعتزم حكومة إقليم كوردستان العراق، تصدير ثلاث مواد غذائية محلية إلى قارة أوروبا، وفقا لما أعلنته اليوم الخميس في منشور على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقالت الحكومة في المنشور، إن "ثلاثة منتجات زراعية محلية سيتم تصديرها من الإقليم ٳلی أوروبا، وهي الرز والسمّاق والراشي".

وأضافت أن هذه المنتجات "ستتوفر قريبا في الأسواق الأوروبية".

وأعلنت حكومة اقليم كوردستان، في مطلع شهر آب/أغسطس، عن بدء تصدير محصول البطاطا المحلية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكانت حكومة إقليم كوردستان قد بدأت قبل شهور ولأول مرة بتصدير منتج الرمان المحلي إلى الإمارات.