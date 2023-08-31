2023/08/31 | 15:15 - المصدر: العربية

أفادت مصادر "العربية/الحدث" الخميس، بأن القضاء العراقي أصدر حكماً بالمؤبد على 4 عراقيين وإيراني متهمين باغتيال المواطن الأميركي "ستيفن ترول" في بغداد العام الماضي.وأضافت المعلومات أن الإيراني الذي حكم اليوم بالسجن المؤبد هو محمد علي رضا، موضحة أن الأخير هو المتهم بالمسؤولية عن عملية اغتيال ترول الذي كان قتل في السابع من تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2022.جماعة تتبنى!تزامناً مع هذا القرار، أصدرت سرايا "أصحاب الكهف" وهي جماعة متطرفة غالباً ما تُستخدم كغطاء للعديد من العمليات المسلحة في العراق، بيانا أعلنت فيه مسؤوليتها عن الحادث. وأكد البيان أن عملية الاغتيال أتت انتقاماً لمقتل كلا من قائد الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي السابق أبو مهدي المهندس، واللذان قتلا في غارة أميركية، قرب مطار بغداد الدولي في 3 كانون الثاني/يناير عام 2020.وينشط هذا الفصيل في العراق منذ عام 2019، وتبنى مسؤولية العديد من الهجمات المسلحة، على القوافل الأجنبية.كما تبنى استهداف السفارة الأميركية في 17 تشرين الثاني/نوفمبر عام 2020، إضافة إلى الهجوم الصاروخي على قاعدة تركية في شمال العراق في