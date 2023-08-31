’جوان’: خامنئي يطالب بمعالجة أزمة التضخم الهائل في الاقتصاد الإيراني

2023/08/31 | 15:21 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

زعمت صحيفة "جوان"، المقربة من الحرس الثوري، إن تمجيد خامنئي للحكومة كان مقرونا بتحذير ومطالبة صارمة بتحسين الأوضاع الاقتصادية، وقالت: "بعد تصريحات خامنئي يجب على أعضاء الحكومة ووزرائها أن لا يخرجوا في الإعلام إلا إذا عالجوا أزمة التضخم، لأنه وفي ظل وجود نسب التضخم العالية لا يمكن رؤية (إنجازات) الحكومة الأخرى".

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الصحيفة كتبت أيضا (31 آب 2023): "الناس يتساءلون عن تصريحات المسؤولين في الحكومة، ويقولون إذا كان النفط يباع بشكل سلس ويتم الحصول على عائداته، وإذا كانت الأموال المجمدة لإيران في الخارج يفرج عنها والمفاوضات تستمر بشكل أو بآخر فلماذا يستمر هذا التضخم الهائل في الاقتصاد الإيراني؟!".