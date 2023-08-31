2023/08/31 | 15:21 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

منذ أن أطلقت صافرة ختام كأس العالم للسيدات بين إسبانيا وإنجلترا الأسبوع الماضي، والتي توج بها سيدات إسبانيا، وشرارة الانتقادات التي توالت على لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني بسبب تقبيله اللاعبة جينيفير هيرموسو أثناء مباركته لها، لم تنطفئ.

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فقد انهالت العقوبات على الرجل وانتهت بإيقافه من "فيفا" الاتحاد الدولي لكرة القدم مؤقتا حتى انتهاء التحقيقات.

"قبلة.. قبلة"

إلا أن مقطع فيديو جديدا أعاد القصة للواجهة مجدداً، حيث أظهر لاعبة كرة القدم الإسبانية جيني هيرموسو وهي تضحك على صورة للويس روبياليس وهو يقبلها، بينما يهتف لاعبون آخرون "قبلة، قبلة".

ويبدو أن المقطع الذي ظهر حديثا ونشره موقع El Espanol، قد تم تسجيله في حافلة الفريق بعد فوزه على إنجلترا.

وأظهرت اللقطات هيرموسو وهي تبتسم وتضحك، حاملة صورة مقسمة لقبلة روبياليس بجوار صورة حارس مرمى إسبانيا وهو يقبل شريكته بعد فوز الرجال بكأس العالم 2010.

كما سمعت أيضا وهي تقول لزملائها في الفريق إن روبياليس أمسك بها بالطريقة ذاتها.

Empecemos, @Jennihermoso: 1. ¿Por qué presumías con tus compañeras y posabas entre risas con el meme de tu pico con Rubiales? 2. ¿Por qué todas tus compañeras que ahora se escandalizan gritaron contigo a Rubiales “que se besen” en el autobús tras ver el “pico”? 3. ¿Por qué le… pic.twitter.com/7HjjdpJVLc — Alvise Pérez (@Alvise_Oficial) August 29, 2023

بلبلة واسعة

يشار إلى أن البلبلة التي أثارتها قبلة رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، لويس روبياليس، للنجمة جيني هيرموسو على شفتيها بعد فوز بلادها بكأس العالم، لم تتوقف على الرغم من اعتذاره لاحقاً.

وعبّر الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم من الواقعة، حيث قال أحدهم إن "هذا النوع من التصرفات نحو لاعبة منتخب إسبانيا، جينيفر هيرموسو، هو أمر لا يمكن التسامح معه. على السيد روبياليس أن يتقدم باستقالته.. فما حدث أمر مخزٍ"، وفق موقع "كووورة" المختص بأخبار الرياضة.

بدورها، شددت وزيرة المساواة إيرين مونتيرو، عبر منصة "إكس" على أن "هذا شكل من أشكال الاعتداء الجنسي الذي نعاني منه نحن السيدات في كل يوم... ولا يفترض أن نقوم بتطبيعه".

بدورها أكدت وزيرة الحقوق الاجتماعية الإسبانية إيون بيلارا عبر "إكس": نحن جميعاً نفكر: لو أن هذا الفعل قد تم أمام إسبانيا بأكملها، فما الذي يحدث في الخفاء؟ العنف الجنسي ضد المرأة يجب أن ينتهي".