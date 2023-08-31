2023/08/31 | 15:21 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

أصدر القضاء العراقي، حكما بالسجن المؤبد بحق ضابط في الحرس الثوري الإيراني وعراقيين قتلوا أميركيا في بغداد.

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وذكر مراسل RT، أن محكمة جنايات الكرخ في بغداد عقدت جلسة محاكمة لضابط في الحرس الثوري الإيراني المتهم بالمسؤولية عن عملية اغتيال المواطن الأميركي (ستيفن ادوارد ترول) الذي قتل في السابع من نوفمبر 2022 في بغداد.

وأضاف، أن الحكم المؤبد شمل أربعة عراقيين أيضا.