وزير العدل يوافق على نقل الموظفين الاوائل الراغبين الى وزارة التعليم

2023/08/31 | 15:25 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارة العدل، اليوم الخميس (31 آب 2023)، موافقة الوزير خالد شواني على نقل الموظفين الاوائل الراغبين الى وزارة التعليم.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "وزير العدل خالد شواني اصدر امرا وزاريا بالموافقة على نقل الموظفين الراغبين من حملة الشهادات العليا والخريجين الأوائل المعينين الجدد من مجلس الخدمة الاتحادية الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي".

وأضافت أن "ذلك جاء استناداً الى موافقة (الامانة العامة لمجلس الوزراء دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان) بنقل الموظفين الاوائل وحملة الشهادات العليا الى التعليم العالي".



