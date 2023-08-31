2023/08/31 | 15:25 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - البصرة

أصدرت الحكومة المحلية بمحافظة البصرة، قرارا بإشراك عدد من المختبرات في فحوصات المشروع الواحد بعد فضيحة طريق صناعية – حمدان.

وحصلت "بغداد اليوم"، على وثيقة صادرة من مكتب النائب الأول لمحافظ البصرة محمد طاهر التميمي بتاريخ (30 آب 2023)، تضمنت قرارا بعدم تحديد المختبر من قبل المقاول نفسه، لافتا الى أن بعض المقاولين يفرضون أرائهم على المختبر بعد ظهور النتائج.

وبحسب الوثيقة، فإن" التميمي وجّه أيضا بدراسة المشاكل الفنية التي حصلت في بعض المشاريع والتي اثبتت سوء تنفيذ الفقرات وسحب استمارة الفحص الهندسي".

كشف مصدر مطلع، يوم الأحد (20 آب 2023) عن وصول لجنة عالية المستوى الى محافظة البصرة لمتابعة المشاريع المحالة أو قيد الإحالة في المحافظة ولاسيما طريق الفاو، الذي تمت احالته الى شركة لديها تجربة "فاشلة" سابقة في احد طرق البصرة.

وذكر المصدر لـ"بغداد اليوم"، ان "اللجنة وصلت اليوم الى البصرة لمتابعة المشاريع المحالة والاطلاع على مستوى جودتها".

وأوضح، ان "اللجنة زارت أقضية شمال البصرة وانصدمت بالواقع الخدمي لقضاء القرنة بسبب تلكؤ الشركة المنفذة للمشروع".

وأكد المصدر، ان "اللجنة ستزور أيضاً مشروع طريق صناعية (حمدان) الذي يوصف بالفاشل من قبل مواطنين ومراقبين واعضاء مجلس نواب".

وبين، ان "اللجنة ستتابع تداعيات محاولة احالة مشروع طريق الفاو للشركة التي توصف بـ(الفاشلة) التي يراد ان يحال لها مشروع طريق الفاو وفق حيل مختلفة" على حد تعبير المصدر.

وكان فريق الاستقصاء لدى "بغداد اليوم" قد سلط الضوء على أسماء "حيتان الفساد" بأحد المشاريع في البصرة ودور رئيس الحكومة في إجهاض مساعي الاستحواذ على تلك المشاريع الحيوية.

وتحدّث مسؤول قسم معني في ديوان محافظة البصرة، يوم التاسع من آب الجاري، عن محاولات إحالة مشروع طريق الفاو، جنوبي البصرة، لشركة متلكئة وتوصف بـ"الفاشلة" والتي كشفتها "بغداد اليوم" قبل عملية الإحالة التي تحاول جهات متنفذة تمريرها خلافًا للقانون.

وبعد ان أثارته "بغداد اليوم" صدرت توجيهات من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بالغاء الدعوة المباشرة التي وجهت للشركة "الفاشلة" لتنفيذ مشروع طريق الفاو.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم" إن "تقارير بغداد اليوم الإستقصائية التي كشفت خفايا ما يحصل بقسم العقود في ديوان محافظة البصرة احدثت ضجة كبيرة وصلت لمسامع السوداني الذي بدوره وجه بإيقاف كافة الاجراءات غير القانونية.

وأوضح، أن "الدعوة المباشرة للشركة التي فشلت بتنفيذ طريق طوله 11 كم قد ألغيت وصدرت توجيهات من رئيس الوزراء لإعادة الدعوة لشركات رصينة وإبعاد الشركة الفاشلة".

المصدر أكد أيضًا، أن "التوجيهات صارمة بخصوص مشروع طريق الفاو الذي يبلغ طوله 80 كم، كونه طريقا استراتيجيا وله أهمية اقتصادية كبيرة وينبغي أحالته لشركة لها أعمال مماثلة لتنفيذ مثل تلك الطرق السريعة".