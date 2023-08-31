العدل تحصي عدد السجناء المطلق سراحهم خلال شهر آب الحالي

2023/08/31 | 15:25 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة العدل، اليوم الخميس (31 آب 2023)، اعداد النزلاء المطلق سراحهم بعد انتهاء مدة محكوميتهم خلال شهر آب 2023.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "بلغ العدد الكلي للمفرج عنهم خلال آب (749) نزيلاً في بغداد والمحافظات بينهم (733) المطلق سراحهم بالافراج او بقرار تمييزي او انتهاء مدة المحكومية".

وأوضحت أن "عدد المطلق سراحهم خلال الشهر الماضي للمشمولين بالعفو العام بلغ (16) نزيلاً ليصبح عدد المطلق سراحهم منذ شهر تشرين الثاني 2016 ولغاية 31 آب 2023 (9634) نزيلاً، ومجموع المطلق سراحهم بقرار العفو الخاص منذ شهر كانون الثاني 2020 ولغاية 31 آب ( 1177) نزيلاً".