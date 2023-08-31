التربية تعلن الشروع بدفع المنح المالية الطلابية

2023/08/31 | 15:40 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التربية العراقية، يوم الخميس، عن المباشرة بإطلاق المنحة المالية للطلبة ابتداءً من العام الدراسي الجديد، بطريقة الدفع الإلكتروني.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن المديرية العامة للشؤون المالية في وزارة التربية وبالتعاون مع هيئة الرعاية الاجتماعية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، باشرت بأولى خطوات إطلاق المنحة الطلابية لتكون بطريقة الدفع الإلكتروني الحديثة، بعيداً عن التسليم اليدوي المباشر للحفاظ على دقة وشفافية العمل وفي منأى عن حالات الاستغلال.

وبينت أن المبالغ التي ستصرف ستشمل التلاميذ والطلبة من الأسر المدرجة ضمن قانون الرعاية الاجتماعية، وبواقع 30 ألف دينار عراقي للتلميذ و50 ألف دينار للطالب بعد تحديث قاعدة البيانات بدءاً من العام الدراسي الجديد.