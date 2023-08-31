2023/08/31 | 15:40 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - أربيل

قال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني إدريس شعبان، اليوم الخميس (31 آب 2023)، أن حزبه سيدخل انتخابات مجالس المحافظات بقوة في محافظة كركوك.

وذكر شعبان في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "التحريض الأخير الذي حدث في كركوك والتظاهرات هدفها منع الحزب الديمقراطي الكردستاني من العودة الى المحافظة وممارسة دوره السياسي".

وأضاف أن "هذا التحريض والاعتصامات سترفع من أسهم الحزب الديمقراطي الكردستاني، كون المواطنين الكرد يثقون بالديمقراطي الذي لم يتخل عن قضايا الكرد ووقف معهم بعد أحداث 16 أكتوبر 2017".

وانطلقت في (27 آب 2023)، تظاهرات في محافظة كركوك احتجاجا على عزم الحكومة المركزية تسليم مبنى قيادة العمليات المشتركة التابع للجيش إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني.

ويعتصم مئات من التركمان والعرب من سكان محافظة كركوك أمام المبنى منذ يوم الأحد الماضي، حيث يغلقون طريق كركوك - أربيل السريع أمام حركة السيارات.

ويرى معظم التركمان والعرب في المدينة أن محاولة الحزب الديمقراطي الكردستاني فصل كركوك عن الحكومة المركزية عبر ما يسمى "استفتاء الاستقلال" عام 2017 أنه "خيانة"، لذلك يعتبرون عودة الحزب إلى المدينة مجددًا "تهديدا أمنيا".

وفي إطار استعداداته للانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في 18 ديسمبر/ كانون الأول 2023 في جميع أنحاء العراق، يريد الحزب استعادة مبانيه القديمة في كركوك.

وكانت قوات البيشمركة انتشرت بقواعد أخلاها الجيش العراقي عقب ظهور تنظيم "داعش" الإرهابي عام 2014، وسيطرت فعليًا على كركوك على مدار 3 أعوام.

وعقب "استفتاء الاستقلال" الذي أجرته إدارة الإقليم عام 2017 ومحاولتها ضم كركوك، دخل الجيش العراقي المدينة وأنهى سيطرة البيشمركة، وأخلى مبنى الحزب الديمقراطي الكردستاني وحوله إلى مقر لقيادة العمليات.