2023/08/31 | 17:50 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اكد الامين العام للاتحاد الاسلامي لتركمان العراق، جاسم محمد جعفر، اليوم الخميس، على رفضه القاطع بعودة الحزب الديمقراطي الكردستاني الى مقراته في محافظة كركوك، مشيرا الى ان بعودتهم سترجع كركوك الى التشاحن والتطاحن وحتى الحروب. وقال جعفر في تصريح لايرث نيوز، “بالنسبة للوضع في كركوك هناك وثيقة تم التوقيع عليها اثناء تشكيل الحكومة […]

ظهرت المقالة التركمان يرفضون عودة الديمقراطي الكردستاني الى كركوك: سترجع المحافظة الى الحروب أولاً على ايرث نيوز.