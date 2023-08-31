بمشاركة العراق.. الإعلان عن مواعيد مباريات البطولة الرباعية

2023/08/31 | 18:01 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أصدر الاتحاد الأردني لكرة القدم، اليوم الخميس (31 آب 2023) جدول مباريات البطولة الدولية الرباعية بنسختها الثانية، التي تقام خلال الفترة 13 – 16 أكتوبر/تشرين الأول المقبل على ملعب عمّان الدولي ضمن أيام الفيفا المعتمدة، بمشاركة منتخبات العراق وقطر وإيران إلى جانب الأردن.

وبحسب جدول ونظام البطولة، يلتقي المنتخب العراقي نظيره القطري مساء الجمعة 13 أكتوبر تشرين الأول، قبل أن يلعب الأردن أمام إيران في نفس اليوم.



ومن المنتظر أن يشهد يوم الإثنين 16 أكتوبر تشرين الأول لقاء تحديد البطل، الذي يجمع الفائز من المباراتين، إلى جانب مباراة تحديد صاحب المركز الثالث.

يذكر أن الأردن توّج بلقب النسخة الأولى من البطولة التي أقيمت العام الماضي بمشاركة منتخبات العراق وسوريا وعُمان، بعد فوزه على الأخير بهدف نظيف في المباراة النهائية.



ويتطلع المنتخب الوطنية من خلال المشاركة في البطولة، إلى رفع مستوى جاهزيته للاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها تصفيات كأس العالم 2026، ونهائيات كأس آسيا.