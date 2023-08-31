2023/08/31 | 18:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اظهرت وثيقة مذيلة بتوقيع وختم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، حصلت عليها "بغداد اليوم"، اليوم الخميس (31 آب 2023)، دعوة اتباعه الى مقاطعة تنظيم "منحرف عقائدياً" يقوده ثلاثة اشخاص، والابلاغ عن اماكن تواجدهم للقوات الامنية لدعمهم "اصحاب القضية".

واكد الصدر انهم اذاوا والده المرجع محمد صادق الصدر، ولا يتورعون عن قتله بدعم داخلي او خارجي، بحسب الوثيقة.

وفي نيسان الماضي، أقدم أصحاب القضية المنتمون للتيار الصدري، على تحركات أثناء الاعتكاف دعوا فيها إلى مبايعة الصدر بوصفه "الإمام المهدي".

وظهر أحد المعممين في مجموعة أصحاب القضية، يدعى "حذام"، في مقطع فيديو تحدث فيه عن "حملة إعلان البيعة للإمام الموعود المنتظر السيد مقتدى الصدر عليه السلام".







