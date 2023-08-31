2023/08/31 | 18:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشفت خلية الخبراء التكتيكية (tactical cell)، اليوم الخميس (31 آب 2023) عن تفاصيل ونوعية الرادارات الفرنسية التي تستعد الحكومة العراقية للتعاقد بشأنها.

والخلية هي مرصد أمني وعسكري عراقي مستقل تأسس عام ٢٠١٤ يقدم دراسات وتحليلات أمنية محايدة لدعم القوات العراقية المسلحة.

وأشارت الخلية في منشور على صفحتها في الفيسيوك الى "موافقة مجلس الوزراء العراقي على تمويل أكبر صفقة رادارات للعراق منذ عقود سيتم توقيعها مع شركة (تاليس) الفرنسية بغية تعزيز قدرات المنظومة الدفاعية العراقية".

وبينت، ان "‏الرادارات من طراز (Ground master GM 400 Radar 3D) وهي ذاتها الرادارات الحديثة التي كان العراق قد تعاقد عليها قبل عام".

ونوهت الخلية الى، ان "الصفقة تضمنت في مرحلتها الأولى شراء أربعة رادارات لكن عراقيل اوقفت اتمام المرحلة الثانية من الصفقة التي تتضمن شراء 14 راداراً آخر".

وأوضحت ان "الرادار (غراوند ماستر 400gm) من أحدث الرادارات في العالم، وهو رادار ثلاثي الأبعاد، بعيد المدى مخصص لكشف الاهداف الجوية المتوسطة والعالية الارتفاع، يستخدم للدفاع الجوي ويمكن أن يكون ثابتا أو متحركا كما تعاقد عليه العراق سابقا ويكون محمولا على شاحنات ألمانية طراز MAN ويصل مداه إلى 470 كم على نطاق تردد S-Band كاشفا الطائرات والصواريخ الكروز الجوالة والصواريخ الباليستية التكتيكية".

وكان مجلس الوزراء وافق في اجتماعه أول أمس الثلاثاء 29 آب الحالي، على تعاقد وزارة الدفاع مع شركة تاليس الفرنسية لشراء الرادارات، وذلك استثناءً من أساليب التعاقد المنصوص عليها في المادة (3) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (3 لسنة 2014).

وأشار المجلس الى ان موافقته على الصفقة "تهدف لتعزيز المنظومات الدفاعية وتأمين أجواء العراق وتحقيق السيادة الجوية في جميع أنحاء البلاد وتقديم الإسناد للقوات المسلحة في قواطع المسؤولية".