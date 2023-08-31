2023/08/31 | 18:21 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

كشف مصدر في مكتب رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، عن اشتراك إقليم كردستان لأول مرة بمئة حافلة حديثة ضمن الخطة الحكومية الخاصة بنقل وتفويج الزيارة الأربعينية.

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وأكد المصدر، في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ناس"، (31 آب 2023)، أن "مكتب رئيس الوزراء اقترح على رئاسة إقليم كردستان المشاركة ضمن خطة النقل، والمقترح حظي بتأييد وتفاعل من قبل رئيس الإقليم نجيرفان بارزاني".



وأوضح المصدر بأن "خطة النقل لهذا العام تختلف عن الأعوام السابقة"، مؤكدا "تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء باستئجار نحو 1200 حافلة كبيرة، الى جانب 200 حافلة صغيرة لإضافتها الى أكثر من 2000 من الحافلات والسيارات الحكومية وتسيير 23 قطارا، لمنع ابتزاز واستغلال المواطنين أثناء عملية النقل من وإلى كربلاء".