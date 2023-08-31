2023/08/31 | 18:25 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الخميس، إلقاء القبض على 3 متهمين وضبط كدساً للأعتدة في محافظة الأنبار.وقالت الخلية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه" وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لشعبة الفرقة الخامسة التابعة الى مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع استخبارات وقوة من اللواء التاسع عشر وبمشاركة مفرزة من الطائرات المسيرة التابعة للمديرية وبعد البحث والتفتيش والاستطلاع تم ضبط كدس للأعتدة المختلفة في منطقة عود النسر التابعة الى قضاء الرطبة في محافظة الانبار، يحتوي على ( 20 ) قنبرة مختلفة النوع والعيار و(4) عبوات ناسفة بداخلها مادة C4 شديدة الانفجار و ( 14 ) رمانة يدوية و ( 140 ) إطلاقة 14.5ملم و ( 6 ) أشرطة BKC و ( 16 ) حشوة قاذفة محلية الصنع قابلة للاستخدام كعبوات ناسفة وأدوية مختلفة ومواد متنوعة ومواد غذائية وقد تكفلت مفارز الجهد الهندسي برفع المواد وتدميرها موقعياً".وأضاف البيان، أن"مفارز الاستخبارات العسكرية لشعبتي الفرقة السابعة والعاشرة التابعة الى مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع القوات الأمنية الماسكة للأرض قامت بنصب كمائن محكمة في حي الشهداء وسيطرة الصقور، أسفرت عن إلقاء القبض على ( 3 ) متهمين بمواد قانونية مختلفة في قضائي القائم والفلوجة، تم تسليمهم الى الجهات المعنية حسب السياقات المعمول بها".