2023/08/31 | 18:25 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

وصف المحلل السياسي، محمد خليل، اليوم الخميس (31 آب 2023)، العلاقة بين مجلس النواب والحكومة بانها "الأكثر" استقرارا منذ سنوات.

وقال خليل لـ"بغداد اليوم"، انه "رغم الانتقادات التي تبرز من نواب من قوائم عدة حيال اخطاء او سلبيات ترصد في أداء الكابينة الوزارية لحكومة محمد شياع السوداني، لكن العلاقة لاتزال بينه وبين البرلمان مستقرة دون أية أزمات او تصادمات وربما هي الأكثر استقرارا بعد حكومة حيدر العبادي (2014 -2016)".

وأضاف، ان "ابتعاد السوداني عن الخوض في السجالات السياسية وعدم مشاركته في انتخابات مجالس المحافظات وتسليط جهوده نحو ملفات اقتصادية وخدمية والتعامل مع القوى السياسية رغم خلافاتها بمعايير متساوية الى حد كبير دفع الى نوع من الاستقرار في هذه العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية".

وأشار خليل الى، ان "هناك تأييداً للكثير من القوى السياسية لعمل حكومة السوداني رغم ان رئيس الوزراء جاء من خلال توافقات لقوى الاطار التنسيقي" لافتا الى، ان "الاستقرار السياسي له تداعياته الايجابية في ملفات مهمة ابرزها الأمن والاقتصاد".

وبينما يرى مختصون بالشأن السياسي، إن دعم جميع القوى السياسية داخل السلطة التشريعية، للحكومة التنفيذية أمر مهم لمضي الحكومة بخططها وعدم تعثرها وتعقيدها من قبل السلطات التشريعية، لكنه بنفس الوقت قد يكون له جانب سلبي يتمثل بغياب المعارضة التامة والرقابة للادوات التنفيذية للحكومة.

وبعبارة اخرى فأنه عندما تكون السلطة التشريعية بالكامل داعمة للحكومة بكل الاحوال، فأن الجانب الايجابي هو مضي الجانب التشريعي وتسيير تمرير التشريعات التي تحتاجها الحكومة، لكن الجانب السلبي سيكون في الجانب الرقابي حينها، بحسب مختصين.