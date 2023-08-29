لأول مرة.. اقليم كردستان يساهم بنقل زائري الاربعينية

2023/08/31 | 18:25 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

يشارك إقليم كردستان، ولأول مرة في خطة نقل الزائرين في زيارة الأربعين بعد عام 2003، في ثاني مؤشر من نوعه على التحول في تعامل حكومة اقليم كردستان بطريقة تجعلها أكثر قربًا من مواطني المحافظات العراقية الاخرى، بعد حادثة ارسال رئيس حكومة الاقليم رسائل تهنئة بعيد الأضحى إلى هواتف مواطني وسط وجنوب العراق.

وكشف مصدر في مكتب رئيس مجلس الوزراء في تصريح للوكالة الرسمية تابعته "بغداد اليوم"، ان "إقليم كردستان اشترك بمئة باص بنقل وتفويج الزيارة الأربعينية وهذه لأول مرة".

وأكد ان "خطة النقل لهذا العام تختلف عن الأعوام السابقة" مشيراً الى، ان "توجيهات رئيس الوزراء باستئجار نحو 1200 باص كبير الى جانب 200 باص صغير لإضافتها إلى أكثر من 2000 من الباصات والسيارات الحكومية".

ولفت الى "تسيير 23 قطاراً لمنع ابتزاز واستغلال المواطنين أثناء عملية النقل من والى كربلاء المقدسة".

يشار الى ان هذه الخطوة غير المسبوقة لاقليم كردستان في المشاركة بخطة النقل للزيارة الأربعينية، تترجم حجم التحول في سلوك السلطات في اقليم كردستان واربيل تحديدًا، بالتقرب اكثر من بغداد وجميع العراقيين، لتكون معززة بهذا الاتجاه بعد تهنئة رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني، العراقيين بعيد الاضحى الماضي (28 حزيران 2023) عبر رسائل وصلتهم الى الهاتف.

ويمكن وصف هذه الخطوة بأنها تحدث لاول مرة، حيث لم يسبق لرئيس حكومة اقليم كردستان ان خاطب مواطني المحافظات الاخرى خارج الاقليم عبر رسائل الهاتف، وكانت هذه الخطوة محصورة بالرئاسات الاتحادية في بغداد.