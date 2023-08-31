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قرعة دوري الابطال.. معارك في المجموعة الأولى والسادسة وصِدام لريال مدريد وسهلة لبرشلونة

قرعة دوري الابطال.. معارك في المجموعة الأولى والسادسة وصِدام لريال مدريد وسهلة لبرشلونة
قرعة دوري الابطال.. معارك في المجموعة الأولى والسادسة وصِدام لريال مدريد وسهلة لبرشلونة
2023/08/31 | 20:20 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ جرى اليوم الخميس حفل سحب قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا لموسم 2023-2024. 

وتقام المباراة النهائية للبطولة على ملعب ويمبلي في لندن، مطلع يونيو/حزيران 2024.

المجموعة الأولى:

بايرن ميونخ الألماني

مانشستر يونايتد الإنكليزي

كوبنهاغن الدنماركي

غلطة سراي التركي

المجموعة الثانية:

إشبيلية الإسباني

أرسنال الإنكليزي

بي إس في إيندهوفن الهولندي

لينس الفرنسي

 

المجموعة الثالثة:

نابولي الإيطالي

ريال مدريد الإسباني

براغا البرتغالي

يونيون برلين الألماني

 

المجموعة الرابعة:

بينفيكا البرتغالي

إنتر ميلان الإيطالي

سالزبورغ النمساوي

ريال سوسيداد الإسباني

 

 

المجموعة الخامسة:

فينوورد الهولندي

أتلتيكو مدريد الإسباني

لاتسيو الإيطالي

سيلتيك الأسكتلندي

 

المجموعة السادسة:

باريس سان جيرمان الفرنسي

بروسيا دورتموند الألماني

إي سي ميلان الإيطالي

نيوكاسل يونايتد الإنكليزي

 

 

المجموعة السابعة:

مانشستر سيتي الإنكليزي

لايبزيغ الألماني

النجم الأحمر الصربي

يونغ بويز السويسري

 

المجموعة الثامنة:

برشلونة الإسباني

بورتو البرتغالي

شاختار دونيتسك الأوكراني

أنتويرب البلجيكي

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