2023/08/31 | 20:20 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ جرى اليوم الخميس حفل سحب قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا لموسم 2023-2024.

وتقام المباراة النهائية للبطولة على ملعب ويمبلي في لندن، مطلع يونيو/حزيران 2024.

المجموعة الأولى:

بايرن ميونخ الألماني

مانشستر يونايتد الإنكليزي

كوبنهاغن الدنماركي

غلطة سراي التركي

المجموعة الثانية:

إشبيلية الإسباني

أرسنال الإنكليزي

بي إس في إيندهوفن الهولندي

لينس الفرنسي

المجموعة الثالثة:

نابولي الإيطالي

ريال مدريد الإسباني

براغا البرتغالي

يونيون برلين الألماني

المجموعة الرابعة:

بينفيكا البرتغالي

إنتر ميلان الإيطالي

سالزبورغ النمساوي

ريال سوسيداد الإسباني

المجموعة الخامسة:

فينوورد الهولندي

أتلتيكو مدريد الإسباني

لاتسيو الإيطالي

سيلتيك الأسكتلندي

المجموعة السادسة:

باريس سان جيرمان الفرنسي

بروسيا دورتموند الألماني

إي سي ميلان الإيطالي

نيوكاسل يونايتد الإنكليزي

المجموعة السابعة:

مانشستر سيتي الإنكليزي

لايبزيغ الألماني

النجم الأحمر الصربي

يونغ بويز السويسري

المجموعة الثامنة:

برشلونة الإسباني

بورتو البرتغالي

شاختار دونيتسك الأوكراني

أنتويرب البلجيكي